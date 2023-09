Ein Hauch Güstrow wehte beim 75. Pardubitzer Goldhelmrennen durch das Speedwaystadion Svitkov der böhmischen Metropole. Denn der Sieger vor 12.000 Fans war der Finne Timo Lahti, der in der Bundesliga für den MC Torros Güstrow fährt. Am 2. Oktober will er im Güstrower Oval gegen den MC Nordstern Stralsund mit den Torros die deutsche Mannschaftsmeisterschaft perfekt machen. Der 31-Jährige gewann vor dem Polen Jakub Jamrog und dem Franzosen Dmitri Berge das Große Finale.

In dem hätte wie im Vorjahr gern der neue Deutsche Meister, Kevin Wölbert, gestanden. Aber der Heidhofer schaffte nach einer respektablen Leistung nur das Kleine Finale. Dort wurde er Zweiter hinter dem Briten Adam Ellis, bejubelt von den deutschen Fans, darunter sehr viele aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Kai Huckenbeck (Werlte), Norick Blödorn (Flintbek) und Celina Liebmann (Albaching) scheiterten in den Vorläufen.

Jason Doyle galt als Favorit für Goldhelmrennen 2023

Der Triumph des Finnen, der 2014, 2019 und 2022 den Güstrower Osterpokal und 2022 auch den Pfingstpokal-Klassiker in der Barlachstadt holte, erinnert an vorherige Ausgaben des Traditionsrennens, bei dem sich meist nicht unbedingt die Favoriten mit der Trophäe schmücken. Denn der australische Weltmeister von 2017, Jason Doyle, war hoch gehandelt worden. Nach 2018, 2019 und 2020 wollte er wie sein Landsmann Leigh Adams den vierten Goldhelm nach Down Under mitnehmen. Ein platter Reifen in der ersten Runde des Finales verhinderte das.

Der Meister persönlich, Juwelier Pavel Lejhanec, setzte Timo Lahti den Goldhelm auf. Er wurde vom Uhren-Schmuck-Geschäft Pardubice gefertigt. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik

Das 49. Goldene Band der Junioren gewann der Tscheche Daniel Klima im Re-Run des Finales vor dem Norweger Mathias Pollestad, U21-WM-Sechster, dem polnischen U21-Vize-Weltmeister, Damian Ratajczak, und dem Tschechen Petr Chlupac. Für Tschechien war es der 26. Sieg. Als Fünfter kam der deutsche Vorjahressieger, Norick Blödorn, ins Ziel.

Norick Blödorn verpatzte Chance auf einen 3. Platz

Der Flintbeker war beim ersten Start in der Startkurve ohne Kontakt mit einem anderen Fahrer gestürzt, wurde jedoch zur Wiederholung zugelassen. Blödorn musste behandelt werden, weil er auf die Schulter gefallen war, die er sich in Vojens beim U21-WM-Finale nach einem schweren Sturz verletzt hatte. Lange sah es für den 19-Jährigen im Re-Run nach einem dritten Platz aus. Durch einen Fahrfehler büßte er diese gute Position jedoch ein. Blödorn zeigte trotzdem eine gute Leistung. Erst im 16. und letzten Vorlauf musste er gegen Ratajczak einen Punkt abgeben.

Im Kleinen Finale saß Kevin Wölbert (blau) Adam Ellis (weiß) immer auf der Pelle. Schon weiter weg: Jaimaon Lidsey (rot) und Andzejs Lebedevs (grün). Foto: Hans-Jürgen Kowalzik

Zum Auftakt des Goldhelm-Wochenendes wurde der Däne Mikkel Michelsen nach 2019 und 2021, obwohl er keinen der vier Finalläufe gewann, zum dritten Mal SEC-Europameister. Bei einsetzendem Starkregen wurde das Rennen nach 16 Läufen abgebrochen. Michelsen sicherte sich als Europas Champion einen Startplatz im Grand Prix 2024. Mit 52 Punkten verwies er seinen Landsmann und Titelverteidiger Leon Madsen (44) und Güstrow-Sieger Janusz Kolodzej (POL/42), der beim ersten Finallauf verletzt fehlte, auf die Plätze. Der einzige Deutsche im Feld, Kai Huckenbeck (Werlte), wurde mit 30 Punkten Siebenter. Den vierten und letzten Finallauf gewann Kolodzej mit elf Punkten vor Dominik Kubera (POL/10), Madsen und Michelsen (je 9). Huckenbeck wurde mit sieben Punkten Sechster.