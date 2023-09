Die Speedway-Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden. Am 15. September um 20 Uhr erwartet der Tabellenführer (6 Punkte) und Titelverteidiger, der MC Nordstern Stralsund, die Güstrower Torros. Die sind mit vier Zählern Dritter und könnten mit einem Sieg mit den Ostseestädtern gleichziehen. „Das wichtigste Rennen für uns wird hart. Ziel ist das große Finale am 2. Oktober in Güstrow“, sagt Teammanager Ralf Peters.

Die Gastgeber aus Stralsund könnten dagegen mit einem Sieg den Bundesliga-Titel für sich entscheiden.

Güstrow: Timo Lahti (FIN), Peter Ljung (SWE), Jonas Jeppesen (DEN), Antoni Mencel (POL), Adam Bednar (CZE);

Stralsund: Kevin Wölbert (Heidhof), Szymon Szlauderbach, Daniel Kaczmarek, Lars Skupien (alle POL), Jonas Seifert-Salk (DEN)