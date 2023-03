Auf dem Sportplatz am Wall wird derzeit kräftig gebaut, doch der Hauptplatz wird noch nicht angefasst. Er ist derzeit Trainings- und Spielstätte für fast alle Teams des TSV Bützow. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Nach dem Start Umbaumaßnahmen So reagieren die Fußballer des TSV Bützow auf den Platzmangel Von Robert Grabowski | 16.03.2023, 15:57 Uhr

In Bützow wird aktuell auf den beiden Sportplätzen gebaut. An der Vierburg entsteht ein Kunstrasenplatz samt Leichtathletikanlage, auf dem Sportplatz am Wall auch, aber in abgespeckter Variante. Zusätzlich gibt es zwei neue Trainingsplätze. Der Hauptplatz ist im Sommer dran.