Laufsport So ist die Ausgangslage vor dem Saisonendspurt im Laufcup MV Von Marian-Bernd Pries | 21.08.2023, 10:49 Uhr Die Zwillinge Lena (Nr. 335) und Sophie (Nr. 337) Pommerehne vom SC Laage sind oft im Gleichschritt unterwegs. Im Laufcup MV liegen sie zur Zeit auf den Plätzen 2 und 3 der weiblichen Jugend U20. Foto: Marian-Bernd Pries

Mit dem Herbstlauf in Waren startet der Laufcup Mecklenburg-Vorpommern 2023 am Sonnabend, 2. September, in sein letztes Drittel.