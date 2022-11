Mit zwei Fußballspielen beginnt am Sonnabend, 12. November, in Schwaan ein vollgepackter Tag mit mehreren Sportwettkämpfen und einem Carnevalsevent. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Zusammenarbeit der Vereine Rabattaktion des Schwaaner Sports und Carnevalsverein: So sparen Besucher Geld Von Robert Grabowski | 08.11.2022, 15:21 Uhr

Zwei Fußballspiele, zwei Handballspiele und abends eine Karnevalsveranstaltung – am Sonnabend, 12. November, ist in Schwaan so einiges los. Dafür haben sich drei Vereine etwas Besonderes ausgedacht, was es so noch nicht gegeben hat.