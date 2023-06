Paul Brosius (r.) konnte mit der Schwaaner Eintracht den Titel beim Warnow Freizeit-Cup erfolgreich verteidigen. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußballturnier in Schwaan Achillessehnenriss überschattet 2. Warnow Freizeit-Cup Von Robert Grabowski | 25.06.2023, 13:58 Uhr

Die Titelverteidigung der Schwaaner Eintracht beim 2. Warnow Freizeit-Cup auf dem Sportplatz am Schaffrusch in Schwaan wurde etwas getrübt, weil sich ein Bützower Kicker schwer am Bein verletzte.