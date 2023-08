Start in der Fußball-Landesklasse I MV Brückenfest in Schwaan macht den Saisonauftakt der Eintracht besonders Von Robert Grabowski | 17.08.2023, 14:02 Uhr Die Schwaaner Eintracht eröffnet die Landesklasse-Saison mit einem Heimspiel gegen den PSV Ribnitz-Damgarten. Foto: Ulf Lange up-down up-down

Der Landesklasse-Aufsteiger Schwaaner Eintracht startet am 18. August um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den PSV Ribnitz-Damgarten in die Saison 2023/24. Ausgerechnet am Brückenfest-Wochenende. Aber das ist gut so.