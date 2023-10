Laufgruppe SC Laage Tatjana Marynova aus der Ukraine hat sich zu einer starken Stütze entwickelt Von Marian-Bernd Pries | 10.10.2023, 14:29 Uhr Landesmeisterin: Bei ihrem Altersklassensieg in Demmin hat Tatjana Marynova einmal mehr ihre läuferische Qualität unter Beweis gestellt. Foto: Marian-Bernd Pries up-down up-down

Der MV-Laufcup biegt so langsam auf die Zielgerade der Saison 2023 ein. In Demmin stand jetzt die drittletzte Station an. Da durfte der SC Laage natürlich nicht fehlen.