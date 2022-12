Weihnachten und Fußball - das gehört beim TSV Bützow traditionell zusammen. Bereits die 58. Auflage der Weihnachtsturniere steht nun in den Startlöchern. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Hallenfußball 2022 Riesiger Ansturm auf die Weihnachtsturniere des TSV Bützow Von Robert Grabowski | 08.12.2022, 11:06 Uhr

Die Vorfreude auf das weihnachtliche ,,Büzondere Fußballfest“ steigt. Die 58. Auflage der Bützower Weihnachtsturniere in der Wilhelm-Schröder-Sporthalle steht in den Startlöchern. Den Auftakt machen am 11. Dezember die G-Junioren. Alle Termine und Teilnehmer in der Übersicht.