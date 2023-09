Dass in der Güstrower Sport- und Kongresshalle regelmäßig eine gesellschaftliche Tanzveranstaltung über die Bühne geht, ist nichts ungewöhnliches. Doch eine Norddeutsche Meisterschaft in den Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Slowfox und Quickstepp hat man dort schon lange nicht mehr zu sehen bekommen. 65 Nachwuchs-Paare im Alter von sieben bis 17 Jahre werden am Sonnabend, 16. September, erwartet.

Höhepunkt werden die zu bestaunenden Tanzkünste der amtierenden Weltmeister Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite (14 Jahre) aus Bremen sein. „Es wird in den Leistungsklassen D bis A getanzt“, erklärt Stefan Ulbricht, Vorsitzender des TSC Nordlicht Rostock. Der Verein richtet die gemeinsame Landesmeisterschaft der fünf Nordverbände im Tanzsport in Güstrow aus. Mit Saskia Platz schickt er auch die jüngste Teilnehmerin (sechs Jahre alt) ins Rennen. Zusammen mit Bruder Fabian tanzt sie das erste Mal bei einer Meisterschaft.

Tanzverband Mecklenburg-Vorpommern hat 15 Mitgliedsvereine

Los geht es um 10 Uhr. Die Tanzveranstaltung zieht sich dann über den ganzen Tag, sodass interessierte Zuschauer lange Zeit die Möglichkeit haben, den Tänzern beim tanzen zuzugucken. Wer weiß, wann sich dazu wieder die Gelegenheit bietet, denn nicht nur in Güstrow sind Tanzveranstaltungen dieser Art eine seltene Angelegenheit. In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell 15 Vereine beim Tanzsportverband gemeldet. Die 43 Mitglieder des TSC Nordlicht Rostock kommen dabei keinesfalls nur aus der Hansestadt, sondern aus vielen Ecken des Bundeslandes, unter anderem aus Güstrow. „Wir haben ein Sammelsurium an Tänzern“, lässt Stefan Ulbricht wissen.