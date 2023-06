Hannah Koß konnte in ihrer Paradedisziplin, dem 60m Hürdenlauf, ihre Trainingsleistung beweisen. Foto: Jette Pentzek up-down up-down Leichtathletik Landesmeisterschaft in Rostock für den LAC Mühl Rosin ein Erfolg Von Robert Grabowski | 13.06.2023, 16:39 Uhr

Mit einem übersichtlichen, dafür aber recht erfolgreichen Teilnehmerfeld gingen die Sportler des LAC Mühl Rosin in den Altersklassen 14 bis Erwachsene bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Rostock an den Start.