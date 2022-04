FOTO: Robert Grabowski Motorsport MSC Groß Schwiesow fiebert dem Saisonhöhepunkt am 1. Mai entgegen Von Robert Grabowski | 06.04.2022, 16:04 Uhr

In den vergangenen beiden Jahren musste die traditionelle Motocross-Veranstaltung in Groß Schwiesow coronabedingt abgesagt werden. Am 1. Mai ist es nun aber wieder soweit.