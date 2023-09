Etwas verspätet wird am kommenden Wochenende, 16./17. September, nun auch in MV der Start in die Hockey-Saison 2023/24 auf dem großen Feld im Freien vollzogen. Zum Auftakt in der MV-Oberliga der Herren empfängt am Samstag um 15 Uhr der MV-Hockey-Krösus ATSV Güstrow den Pritzwalker FHV 03.

Da stellt sich sofort die Frage, was eine Mannschaft aus dem Bundesland Brandenburg überhaupt in der MV-Oberliga zu suchen hat. Die Antwort ist, dass sich die Pritzwalker aus logistischen Gründen entschieden haben, ihre Punktspiele in MV und nicht in der gemeinsamen Spielklasse von Berlin und Brandenburg zu bestreiten. Denn das wäre für sie mit viel höheren Fahrtkosten verbunden.

Doch ihre Entscheidung ist auch ein großer Glücksfall für den MV-Hockeysport. Denn nur durch die Pritzwalker Teilnahme kommt in MV bei den Herren überhaupt eine Oberliga mit wenigstens drei Mannschaften zustande. Dritter im Bunde ist der Schweriner SC. Auch bei den Damen besteht die MV-Oberliga nur aus drei Mannschaften. In ihr sind ebenfalls ATSV Güstrow und der Schweriner SC vertreten, und dazu noch HSG Uni Rostock. Die Punktspiele bei den Damen beginnen aber erst am 24. September mit der Partie ATSV Güstrow gegen Schweriner SC.

Wilhelm-Höcker-Pokalturnier Anfang November in Güstrow

„Natürlich sind wir schon seit vielen Jahren mit dem, was bei uns im Hockey im Freien passiert oder vielmehr nicht passiert, völlig unzufrieden. Wir kämpfen schon seit langem um einen gemeinsamen Spielbetrieb mit Berlin, der aber bisher noch nicht zustande gekommen ist. Bloß gut, dass es ja auch noch die Hallensaison gibt, die für uns bekanntlich ohnehin die wichtigere ist. Doch natürlich brauchen wir auch die Spiele im Freien, und wollen deshalb daraus das Beste machen“, blickt der Güstrower Hockey-Chef Marco Drenckhan auf die nächsten Wochen voraus.

Und das bedeutet, dass die Güstrower natürlich auch die Feldsaison ganz ernst nehmen. Das heißt im Klartext, dass sie ihren Titel in der MV-Oberliga, den sie in den letzten zehn Jahren ununterbrochen errangen, erneut verteidigen und sich für die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Ost qualifizieren wollen. In der im Juni abgeschlossenen letzten Saison scheiterten die Güstrower da nur hauchdünn am Spandauer HTC. Dazu dient die Feldsaison auch der Vorbereitung auf die Hallensaison. In die wird, noch vor dem Punktspielbeginn in der Regionalliga Ost mit dem traditionsreichen Wilhelm-Höcker-Pokalturnier, das am 4. und 5. November in der Güstrower Sport- und Kongresshalle bereits seine 65. Auflage erlebt, der Auftakt vollzogen.

Güstrow ist noch auf Trainer-Suche

Vorher stehen die Güstrower aber noch vor einer ganz wichtigen Aufgabe. Denn die Herrenmannschaft ist nach dem Rücktritt von Björn Oppitz ohne Trainer. Für die kommende Hallensaison wird er jedoch ganz dringend gebraucht. Zumal die Hallen-Regionalliga Ost von acht auf sechs Mannschaften reduziert wurde, es aber trotzdem bei zwei Absteigern bleibt. „Wir werden auch dafür gerüstet sein, und bis dahin über einen neuen Trainer verfügen“, verspricht Drenckhan.