Handball-Verbandsliga 2022/23 Starke Konkurrenz lässt beim Schwaaner SV noch keine Prognose zu Von Robert Grabowski | 01.09.2022, 12:46 Uhr

Neun Mannschaften gehen in der Handball-Verbandsliga Ost an den Start. Darunter der SSV, der am Sonnabend, 3. September, um 17 Uhr gegen die SG Uni Greifswald/Loitz II in die Saison 2022/23 startet.