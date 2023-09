Es stehen nur noch sechs Sekunden auf der Uhr, als Hannes Witt den Ribnitzer HV beim Güstrower HV mit 32:31 in Führung wirft. Sofort nimmt Steffen Wiegratz auf der Bank der Hausherren eine Auszeit, um einen letzten Angriff der Barlachstädter abzusprechen und den Fehlstart abzuwenden. Und der Plan geht sogar auf. Am Ende des Angriffs landet der Ball bei Moritz Langer, der zum umjubelten 32:32-Endstand einnetzt. „Wir sind sehr glücklich über den Punkt. Andererseits darf uns das so nicht passieren“, sagt Güstrows Spieler-Trainer Oliver Mayer.

Damit meint er vor allem die Abwehrleistung seiner Mannschaft, denn der GHV wies ungewohnt viele Lücken auf und kassierte dadurch viele „einfache Gegentore“. Für den neutralen Zuschauer war es ein munteres Spielchen, indem beide Defensivreihen nicht ihren besten Tag hatten. Oliver Mayer machte das bei seinem Team am mangelnden Rückzugsverhalten und an der fehlenden Körperlichkeit fest. 17 Gegentore in Halbzeit eins sprechen da für sich. Allerdings hielt sich der Zwei-Tore-Rückstand zu diesem Zeitpunkt noch in Grenzen.

Verletzungsbedingte Auszeit leitet Wende ein

Dieser wuchs nach dem Seitenwechsel auf sechs Treffer an, weil die Güstrower nach wie vor nicht die Kurve bekamen. Erst eine verletzungsbedingte Auszeit des Ribnitzer Torhüters sorgte dann für die Wende. Fortan holten die Hausherren auf. „Weil wir dann in der Abwehr wieder so gespielt haben, wie wir das wollten“, erklärt Mayer. Auch der Schlussmann hatte mit einigen Paraden seinen Anteil daran, dass der Rückstand von Minute zu Minute schmolz. Doch mehr als die Ausgleichstreffer zum 30:30, 31:31 und 32:32 waren nicht mehr drin.

„Ich hatte vorher noch gewarnt, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Ribnitz hat gnadenlos unsere Schwachstellen aufgezeigt“, sagt Oliver Mayer. Es gab aber auch noch einen Lichtblick beim Güstrower HV. „Till Mallach hat ein bombenstarkes Spiel gemacht. Das sieht man nicht nur an seinen Toren, er war auch ein echter Anführer“, lobt Mayer seinen Mitspieler, der zuvor lange, lange Zeit krankheitsbedingt ausgefallen war.

Am kommenden Sonnabend, 16. September, um 17.30 Uhr, gastiert der Güstrower beim Aufsteiger Schwaaner SV. „Das wird auch ein richtig schweres Spiel“, sagt Oliver Mayer und schärft schon wieder die Sinne.

Güstrower HV: Mayer, Kerwin - Kirchner (3), Chlabicz (4), C. Golatowski (2), Lengert, Schmidt, Mallach (6), Langer (3), Harms (5), Rydz (5), Froriep, Seidel, Zboril (4)