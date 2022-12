Wie schon beim letzten Mal 2019 sind auch diesmal wieder TSV Bützow und Neumühler SV beim Lokschuppenpokal des ETSV Güstrow dabei. Foto: Anne Hollack up-down up-down Hallenfussball 2022 Neuling ersetzt SV Kobrow beim Lokschuppenpokal des ETSV Güstrow Von Robert Grabowski | 07.12.2022, 17:17 Uhr

Bei der 15. Auflage des Lokschuppenpokals vom ETSV Güstrow in der Sport- und Kongresshalle wird am 16. Dezember eine neue rote Laterne vergeben. Der SV Kobrow hat sich nämlich zurückgezogen. Dafür tritt nun eine andere Mannschaft an.