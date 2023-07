Auch für Elly Nitschke (l.) und Lina Marie Grimm galt es, die 30 Meter im Rahmen des Deutschen Sportabzeichens so schnell wie möglich zu laufen. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Leistungstest bei den Erst- und Zweitklässlern Grundschüler aus Bützow laufen und springen für das Deutsche Sportabzeichen Von Robert Grabowski | 11.07.2023, 14:49 Uhr

Die Grundschule Am Schlossplatz in Bützow hat aus der Not heraus einen passenden Ersatz gefunden, um ihre Kinder sportlich zu betätigen und unter Wettkampfbedingungen zu fordern. Inklusive Bildergalerie.