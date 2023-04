Auf das Fußballtraining mit Fünf- bis Neunjährigen ist Markus Breng (r.) spezialisiert. Er gastiert in den Osterferien mit der Fußballschule des FC Hansa Rostock in Rühn. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball in den Ferien Was Kinder beim Ostercamp des FC Hansa Rostock in Rühn lernen Von Robert Grabowski | 03.04.2023, 14:44 Uhr

Sie alle haben ein gemeinsames Hobby – nämlich das Fußball spielen. Und so nutzen rund 35 Kinder die Osterferien, um an der Fußballschule des FC Hansa Rostock teilzunehmen, die für vier Tage in Rühn Station macht.