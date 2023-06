Der Laager SV um Toptorschütze Christian Klein (2.v.l.) hat eine unfassbar starke Landesklasse-Saison hinter sich und greift nun wieder in der Landesliga an. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Landesklasse III 2022/23 Das hat sich Aufsteiger Laager SV für die Landesliga vorgenommen Von Robert Grabowski | 22.06.2023, 14:15 Uhr

Nach einer fast perfekten Saison in der Fußball-Landesklasse III blickt der Laager SV um Spieler-Trainer Kevin Wiegold der sofortigen Rückkehr in die Landesliga positiv entgegen. Der 34-Jährige spricht darüber, was gut war und warum es keine Neuzugänge gibt.