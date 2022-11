In einem Duell auf Augenhöhe zog Charlie Dahlmann (l.) mit dem TSV Bützow beim Greifswalder FC II mit 1:5 den Kürzeren. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Verbandsliga MV TSV Bützow beim Greifswalder FC II unter Wert geschlagen Von Robert Grabowski | 27.11.2022, 14:18 Uhr

Die Niederlagenserie des TSV Bützow reißt nicht ab. In der Fußball-Verbandsliga kassierte der Aufsteiger beim Greifswalder FC II die zehnte Pleite in Folge. Doch das Ergebnis spiegelt in keinster Weise die Kräfteverhältnisse wider.