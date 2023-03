Wie schon zum Rückrundenstart gegen den FC Schönberg musste sich Nils Petersen (r.) mit dem TSV Bützow beim Malchower SV knapp geschlagen geben. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Verbandsliga MV Schreckensbilanz des TSV Bützow setzt sich beim Malchower SV fort Von Robert Grabowski | 04.03.2023, 17:52 Uhr

Es ist eine Serie, die in der Fußball-Verbandsliga MV ihresgleichen sucht. Doch auf diese Negativbilanz könnte der TSV Bützow gut und gerne verzichten, der am 17. Spieltag beim Malchower SV seine 13. Niederlage in Folge kassierte.