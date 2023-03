Mit seinem Dreierpack hatte Güstrows Ole Schuller maßgeblichen Anteil am Sieg des GSC beim Penzliner SV. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Verbandsliga MV Nach Fleißaktion in Penzlin: Güstrower SC bezahlt Sieg teuer Von Robert Grabowski | 11.03.2023, 18:13 Uhr

Während am 18. Spieltag der Fußball-Verbandsliga MV die Spiele in Ueckermünde (gegen den Malchower SV) und Neubrandenburg (gegen den Greifswalder FC II) witterungsbedingt nicht stattfinden konnten, wurde alles dafür getan, damit in Penzlin gespielt werden konnte.