Fussball-Verbandsliga Formstarker Güstrower SC reist hochmotiviert nach Siedenbollentin Von Robert Grabowski | 21.02.2023, 11:23 Uhr

Sechs Testspiele hat der Güstrower SC in Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Verbandsliga MV 2022/23 bestritten. Und davon kein einziges verloren. Kein Wunder also, dass Neu-Trainer Tim Schumacher vor dem Start guter Dinge ist.