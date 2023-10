Fußball-Verbandsliga MV In schweren Zeiten: Güstrower SC auch sportlich angeschlagen Von Robert Grabowski | 04.10.2023, 10:53 Uhr Für den Güstrower SC um Mitja Thormann setzte es zuletzt vier Niederlagen in Folge. Foto: André König up-down up-down

Auch wenn es beim Güstrower SC nach der brutalen Gewalttat gegen ein Vereinsmitglied aktuell schwer fällt, an Fußball zu denken, wartet auf einige Mannschaften am kommenden Wochenende wieder der Alltag. Auch auf die erste Männermannschaft, die in der Ergebniskrise steckt.