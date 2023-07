Kreisliga statt Kreisoberliga: Christian Riemann ist mit dem SV Klein Belitz plötzlich abgestiegen, trifft in der Saison 2023/24 nun also doch wieder auf den SV Grün-Weiß Jürgenshagen. Foto: Robert Grabowski up-down up-down KFV Warnow SV Klein Belitz nach Sportgerichtsurteil aus der Kreisoberliga abgestiegen Von Robert Grabowski | 18.07.2023, 12:05 Uhr

Bei der vorläufigen Staffeleinteilung des Kreisfußballverband (KFV) Warnow wurde der SV Klein Belitz noch in der Staffel eins der Kreisoberliga gelistet, doch nun muss die Männermannschaft in der Saison 2023/24 in der Kreisliga spielen. Warum das so ist und wer davon profitiert, erklärt Maik Loh, Vorsitzender des Spielausschusses.