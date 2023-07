Am ersten September-Wochenende geht für den Fußball-Nachwuchs im KFV Warnow die Saison 2023/24 los. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Von der F- bis zur B-Jugend So sehen die Nachwuchs-Staffeln im KFV Warnow aus Von Robert Grabowski | 10.07.2023, 13:42 Uhr

Wenn alles so bleibt, wie es jetzt festgelegt wurde, gehen in der Saison 2023/24 im Kreisfußballverband Warnow 243 Nachwuchsmannschaften verteilt auf 31 Staffeln an den Start. Hinzu kommen noch die 19 gemeldeten G-Junioren-Teams, die ihre Saison in einer Turnierform austragen.