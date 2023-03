Mit einem langen Bein schnappt sich Lüssows Helmut Derr den Ball. Von links kommt Krakows Marvin Seeharsch angeeilt. Beobachtet wird die Szene von Paul Godow (h.l.) und Janne Stiemke (h.r.). Foto: Robert Grabowski up-down up-down Fußball-Kreisliga Warnow III LSG Lüssow wird im Spitzenspiel vom FSV Krakow am See entthront Von Robert Grabowski | 25.03.2023, 20:14 Uhr

Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga Warnow, Staffel III, riss die niederlagenfreie Serie der LSG Lüssow. Ausgerechnet gegen den FSV Krakow am See, der jetzt Platz eins inne hat. Wie es dazu kam.