Stefan Schult heuert nach einem Missverständnis beim FSV Rühn an Von Robert Grabowski | 25.08.2022, 15:43 Uhr

Die Männer-Mannschaften des Kreisfußballverbandes Warnow sind zwar am vergangenen Wochenende schon in die Pflichtspielsaison gestartet. Aber die erste Runde im Stadtwerke Rostock-Cup war eher ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt.