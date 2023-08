Fußball in MV FSV Krakow am See steigt im Gehfußball ein und hofft auf Nachahmer Von Robert Grabowski | 21.08.2023, 16:46 Uhr Im Gehschritt auf Torejagd: Uwe Wehring (l.) gewann jetzt mit der Gehfußball-Abteilung des FSV Krakow am See ein Testspiel gegen den PSV Wismar mit 6:5. Foto: Robert Grabowski up-down up-down

Wenn einem das Laufen im Alter immer schwerer fällt, man jedoch nicht auf das Fußballspielen verzichten möchte, dann ist man beim FSV Krakow am See gut aufgehoben. Der hat jetzt nämlich eine Gehfußball-Abteilung ins Leben gerufen. So kann man mitmachen.