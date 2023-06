Kai Huckenbeck (blauer Helmbezug) jagt Leon Madsen (rot) hier im ersten Lauf im Deutschland-Grand-Prix kürzlich in Teterow. Im SEC treffen Madsen und Huckenbeck wieder aufeinander. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Europas Top-Asse geben Gas Speedway European Championship beginnt am Sonnabend im polnischen Czestochowa Von Hans-Jürgen Kowalzik | 16.06.2023, 20:04 Uhr

An diesem Wochenende sind die Augen der Speedway-Fans aus MV nach Polen gerichtet. Beim EM-Auftakt in Czestochowa sind alle Stars dabei, die am 5. August auch im zweiten EM-Rennen in Güstrow fahren werden.