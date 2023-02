Foto: Imago Images Eishockey-Freizeitliga MV Güstrower Torros nach Doppelerfolg weiter aus Meisterkurs Von Hans-Jürgen Kowalzik | 27.02.2023, 11:34 Uhr

In der Hobby-Eishockey-Freizeitliga MV sind die Güstrow Torros nach wie vor das Maß aller Dinge und haben die Meisterschaft am letzten Spieltag in eigener Hand.