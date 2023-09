Handball-MV-Liga Diese Rolle will der Güstrower HV in der Meisterschaft einnehmen Von Robert Grabowski | 07.09.2023, 12:41 Uhr Grund zum Jubeln will der Güstrower HV nicht nur nach dem ersten Heimspiel gegen den Ribnitzer HV haben. Foto: Robert Grabowski up-down up-down

Am Sonnabend, 9. September, startet der Güstrower HV mit einem Heimspiel gegen den Ribnitzer HV in die Handball-MV-Liga. Spieler-Trainer Oliver Mayer erzählt, was er seiner Mannschaft zutraut und wer zu den Titelkandidaten zählt.