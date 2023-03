Auch wenn Charlie Dahlmann (l.) mit dem TSV Bützow in dieser Verbandsliga-Saison erst drei Punkte geholt hat, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern Fußballmannschaften, denen es schlechter geht. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse Das sind die erfolglosesten Fußballteams in Mecklenburg-Vorpommern Von Robert Grabowski | 28.03.2023, 13:34 Uhr

Ob der TSV Bützow in der Verbandsliga, der Tribseeser SV in der Landesklasse oder der SV Aufbau Liessow/Diekhof in der 1. Kreisklasse Warnow, es gibt zahlreiche Fußballmannschaften in Mecklenburg-Vorpommern, die in der Saison 2022/23 kaum bis gar nicht gepunktet haben. Einige haben sogar Minuspunkte auf dem Konto.