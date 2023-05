Daumen hoch: Auch Bruder Jethro war mit den beiden Auftritten seiner Schwester Florice in Groß Schwiesow zufrieden. Foto: Robert Grabowski up-down up-down Motocross in Groß Schwiesow Florice Pfeiffer behauptet sich in der Männerdomäne Motocross Von Robert Grabowski | 01.05.2023, 18:04 Uhr

Das traditionelle Motocross-Rennen des MSC Groß Schwiesow am 1. Mai lockte nicht nur wieder zahlreiche Zuschauer, sondern auch viele Fahrer an und auf die Rennstrecke. Darunter mit Florice Pfeiffer ein Mädchen, das sich in der 65-ccm-Klasse fast ausschließlich gegen Jungen messen muss.