Es ist mittlerweile drei Wochen her, dass in der Nacht zum 30. September in Güstrow der 49-jährige Carsten W. von einem 16-Jährigen ins künstliche Koma geprügelt wurde. „Weiterhin kann keiner sagen, welche gesundheitlichen Folgen diese unbegreifliche Attacke haben wird. Es braucht Zeit. Carsten braucht Zeit.“ lautet der jüngste Eintrag auf der Spendenseite der Familie.

Sowohl das Opfer, das der Abteilung Fußball des Güstrower SC angehört, als auch seine Familie erfahren seither eine Welle der Hilfsbereitschaft. In einem von der Verwandtschaft gestarteten Spendenaufruf sind inzwischen etwas mehr als 54.000 Euro zusammengekommen. Am Freitag, 20. Oktober, kamen bei drei Benefizspielen des Güstrower SC im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion noch einmal über 3000 Euro obendrauf.

500 Zuschauer halten im strömenden Regen durch

„Wir waren überrascht, wie viele Leute da waren und vor allem durchgehalten haben“, sagt André Schubert. Man habe etwa 500 Zuschauer begrüßen können und zwar im strömenden Regen, ergänzt der Fußball-Abteilungsleiter beim Güstrower SC. Die Ü35-Kicker vom GSC eröffneten mit dem Spiel gegen ETSV Güstrow den Fußballabend und gaben den Staffelstab an die Freizeitfußballer vom FK Kuhs/GSC 09 gegen Freizeitkickerz Barlachstadt weiter. Die Ergebnisse seien an diesem Abend zweitrangig gewesen, so Schubert.

Punktspiel in Schlussphase verloren

Dass die Verbandsligaherren das anschließende Punktspiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin mit 3:5 verloren, tat schon etwas weh, sagt der Güstrower Fußball-Chef. Zumal die Gastgeber nach Rückständen (0:2 und 2:3) zweimal ausgleichen konnten (2:2, 3:3) und zehn Minuten vor Schluss noch auf dem Weg zum Punktgewinn waren. Zweimal Daniel Kremer und Mitja Thormann hatten bis dato für Güstrow getroffen, ehe Kullak (79) und Mbuohom (89.) den Schweriner Sieg klar machten.