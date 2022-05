FOTO: Imago Images Fussball-Kreisoberliga Warnow Auswärtsschwäche des SV Klein Belitz hält auch in Parkentin an Von Arne Wichmann | 03.05.2022, 11:51 Uhr

Die Kreisoberliga-Elf des SV Klein Belitz musste am vergangenen Sonntag eine späte 0:1-Niederlage in Parkentin hinnehmen und bleibt damit in dieser Saison auswärts nahezu erfolglos.