Auch wenn sich der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFVM-V) keine genauen Informationen entlocken lässt, lässt er mit einem Rundschreiben an die Vereine aufhorchen. „Uns erreichen Informationen dazu, dass sich eine erwachsene Person an (junge) jugendliche Fußballspieler mehrerer Vereine wendet und sie konkret in romantisch/erotische Richtung kontaktiert“, heißt es in einer Rundmail an die Klubs. „Wir haben ein Schreiben von einem Verein erhalten“, wird Ansprechpartnerin und LFV-Mitarbeiterin Marij Duhra etwas konkreter.

Um welchen Verein es sich genau handelt, damit hält sich der LFV bedeckt. Es könne aber jeden Verein treffen. „Uns ist es ohnehin eine Herzensangelegenheit, beim Thema Kinderschutz für Sensibilität zu sorgen“, sagt Marij Duhra. Im aktuellen Fall geht man davon aus, „dass es sehr wahrscheinlich eine Person ist und kein Netzwerk oder keine Organisation“.

Was Vereine in MV gegen sexualisierte Gewalt tun können

Der Landesfußballverband MV gibt Tipps mit auf den Weg, wie die Vereine in solchen Fällen handeln können. Beispielsweise durch eine altersgerechte Ansprache erklären, dass eine Kontaktaufnahme über Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok durch Erwachsene mit sexuell/erotischen Inhalten nicht akzeptiert werden darf. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche Fremden und bekannten Erwachsenen nicht antworten, sobald die Kommunikation in eine sexuelle Richtung läuft. Des Weiteren sollen fremden Personen keine Telefonnummern weitergegeben werden, nicht die eigene und keine von Mitspielern.

„Bei uns gab es noch keine Vorkommnisse. Ich habe das Schreiben vom LFV an alle Trainer und Verantwortliche weitergeleitet, damit jeder darüber informiert und sensibilisiert ist.“ Sören Frahm Geschäftsstellenleiter TSV Bützow

Sollte ein Fall der sexualisierten Gewalt – diese kann von anzüglichen Bemerkungen und „Grabschen“ beginnen und bis hin zur Ausübung massiver körperlicher Gewalt gehen – bemerkt werden, hat der Verein die Möglichkeit, ein Hausverbot für Personen zu erwirken, die bereits gewisse Grenzen überschritten haben. Diese Option schützt die Spieler jedoch nicht in anderen Räumen, zum Beispiel bei Auswärtsspielen, vor dem Vereinsgelände oder im Internet.

„Im Sinne Ihrer Spieler empfehlen wir ein Engagement und Aktivitäten des Vereins im Bereich des Kinderschutzes. Dazu gehört das Benennen von verantwortlichen Personen und das Treffen von Festlegungen für Ihren Verein zum Thema Kinderschutz“, heißt es in der Mitteilung des LFVM-V, der in Sachen Kinderschutz und Gewaltprävention ein 37-seitiges Infopaket geschnürt hat.

Sollten Fragen zur Kinderschutzarbeit oder zu konkreten Vorkommnissen da sein, kann LFV-Mitarbeiterin Marij Duhra (Telefon: 0381 1285526, E-Mail: marij.duhra@lfvm-v.de) kontaktiert werden.