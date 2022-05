Eigengewächs und Jungspund Marvin Pegler (l.) muss mit dem FSV Rühn um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Warnow, Staffel I, bangen. FOTO: Robert Grabowski Kreisfussballverband Warnow Abstiegssorgen in Jürgenshagen und Rühn, Steinhagens Lauf hält an Von Robert Grabowski | 03.05.2022, 14:08 Uhr

Da es in der Fußball-Kreisoberliga und in der -Kreisliga mehr Ab- und Aufsteiger gibt als gedacht, geraten einige Teams in die Bredouille. Die einen negativ, die anderen positiv.