In wenigen Wochen, am 8. Mai, wird um 10 Uhr im Laager Stadtwald der nun schon 20. Eurawasser-Waldlauf gestartet. Im Laufe der vielen Jahre konnten sich einige Spitzenläufer aus Mecklenburg-Vorpommern in die Siegerlisten kämpfen und den Streckenrekord über die Zwölf-Kilometer-Distanz auf ganz starke 41:26 Minuten schrauben. Diesen Rekord hält seit 2015 der Mecklenburger Ausnahmeathlet Tom Gröschel.