Eishockey : REC Piranhas total enttäuschend

Nach dem unglücklichen 1:2 nach Penaltyschießen (0:0, 1:1, 0:0) am Freitag bei den Hannover Indians trafen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntagabend auf die Saale Bulls des MEC Halle 04 und verloren sang- und klanglos mit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

Was dem REC zu Beginn der Saison mehrfach passierte, wiederholte sich gestern: erste Chance der Gäste und gleich 0:1 (2.). Und da die Hausherren dies erst mal eine Zeitlang verdauen mussten, kassierten sie auch noch das 0:2 (8.), ehe sie allmählich besser ins Spiel fanden. So schoss Ricco Ratajczyk am Tor vorbei (10.).

Doch der Mitteldurchgang begann ähnlich wie der erste: Wieder nutzte Halle gleich die erste gefährliche Aktion zu einem Treffer. Den Rostockern fehlte es an Durchschlagskraft und auch am Scheibenglück. Spätestens mit dem 4:0 hatten die Gäste die Partie voll im Griff.

Zwar begann der REC die letzten 20 Minuten eigentlich ganz ordentlich, es war schon zu spüren, dass wenigstens das Ehrentor gelingen sollte, doch an diesem Abend passte einfach nichts zusammen. Torhüter Nico Stark musste sogar eine noch höhere Niederlage verhindern.

Trainer Ken Latta war entsprechend bedient: „Wir haben heute körperlos und teilweise lustlos gespielt. Vielleicht ist am Freitag bei den Indians zuviel Energie verloren gegangen. Insgesamt hat die Mannschaft heute total enttäuscht. Wir machen in Hannover so ein Top-Spiel und zeigen dann zu Hause solch eine schlechte Leistung – das geht gar nicht. Das Zweikampfverhalten war sehr schlecht, und es wurde zu wenig Druck zum Tor entwickelt. Das war heute gar nichts.“

REC Piranhas: Stark (Magg) – Teljukin, Blank, Dörner, Seifert, Ehmann, Kohlstrunk, Fetschele, Kröber – Spister, Bezouska, Piehler, Lemmer, Ratajczyk, Kurka, Heyter, Brockelt, Guts, Classen, Koopmann

Tore: 0:1 Robinson (2.), 0:2 Pietsch (8.), 0:3 Schaludek (205.), 0:4 Burns (30.), 0:5 Gunkel (47.)

Strafminuten: Rostock 2, Halle 8

Zuschauer: 846