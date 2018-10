REC Piranhas chancenlos bei den Moskitos

Rostocker Eishockey-Oberligist verliert in Essen 2:9. Bereits am Dienstagabend geht es gegen die Hannover Indians weiter

von Peter Richter

29. Oktober 2018, 10:05 Uhr

Nach dem in einem Super-Endspurt mit Toren in der 57. und 60. Minute errungenen 4:3 am Freitag gegen die Black Dragons Erfurt unterlagen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntag in der Oberliga Nord bei den Moskitos Essen mit 2:9 (0:2, 2:3, 0:4).

Nach seiner Verletzung aus dem Erfurt-Spiel, als er förmlich über den Haufen gerannt wurde (und der foulende Gegenspieler nur zwei Minuten erhielt) ist Keeper Jakub Urbisch immer noch im Krankenhaus zur Beobachtung (Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma). Auf Dominik Patocka verzichtete Trainer Christian Behncke, weil er mit drei Reihen durchspielen lassen wollte.

Die Essener machten wie erwartet sofort viel Druck. Die Rostocker konnten nur selten für Entlastung sorgen. Es dauerte zwar bis zur 12. Minute, ehe Dalgic das erste Mal geschlagen war, doch nur ganze 13 Sekunden später fiel schon das 0:2. „Das war natürlich sehr bitter. Da waren wir gerade noch dabei, das erste Gegentor zu verarbeiten“, so Mannschaftsleiter Dirk Weiemann.

Auch im Mittelabschnitt störten die Moskitos weiterhin sehr früh und schossen aus allen Lagen, trafen zum 3:0, 4:1, 5:2. Zwischendurch verkürzten Kevin Piehler und Tomas Kurka. „Erfreulich aus unserer Sicht, dass wir endlich einmal zwei Treffer in Überzahl erzielen konnten“, so Dirk Weiemann.

Am Ende konnte er aber nur noch konstatieren: „Essen war einfach deutlich schneller als wir unterwegs, hat nie nachgelassen, und so kommt es am Ende zu einem so klaren Ergebnis. Das war schon bitter.“

REC Piranhas: Dalgic (Apel) – Kohlstrunk, Kröber, Teljukin, Kohl, Hartmann, Gärtner – Koopmann, Bezouska, Brockelt, Piehler, Classen, Becker, Voronov, Beck, Kurka

Tore: 1:0 Airich (12.), 2:0 Holzmann (12.), 3:0 Lautenschlager (22.), 3:1 Piehler (24./Vorlagen: Classen, Gärtner – in Überzahl), 4:1 Gosdeck (27.), 4:2 Kurka (28./Gärtner – in ÜZ), 5:2 Lautenschlager (32.), 6:2 Lemmer (43.), 7:2 Gosdeck (45.), 8:2 Gosdeck (48.), 9:2 Gerartz (53.)

Strafminuten: Essen 8, Rostock 15+30 (20 Minuten Matchstrafe für Beck, fehlt damit morgen (20 Uhr Eishalle Schillingallee) gegen die Hannover Indians, 10 Minuten für Kröber wegen übertriebener Härte)

Zuschauer: 990