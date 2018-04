FC Hansa Rostock : Hansa holt sich Selbstvertrauen

Mit 4:0 beim Greifswalder FC in das Halbfinale des Landespokals eingezogen. Tore durch Benyamina, Scherff (2) und Owusu

von Marie Boywitt

10. April 2018, 20:45 Uhr

Nach acht sieglosen Punktspielen wollte sich der FC Hansa gestern im Viertelfinale des Fußball-Landespokals um den Lübzer Pils Cup beim Greifswalder FC Selbstvertrauen holen – und das ist dem Drittligisten mit dem 4:0 (3:0) beim Verbandsligisten eindrucksvoll gelungen.

Die personelle Misere der Gäste machte sich dadurch bemerkbar, dass Trainer Pavel Dotchev mit Mike Owusu, Tim Väyrynen und Talent Johann Berger lediglich drei Feldspieler auf der Reservebank hatte. Stammkräfte wie Oliver Hüsing, Stefan Wannenwetsch, Mounir Bouziane oder Christopher Quiring (Erkältung) fehlten. Zudem verletzte sich der gesetzte Linksverteidiger Fabian Holthaus beim Aufwärmen. Dennoch ließen die Hanseaten von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Schon nach sieben Minuten netzte Angreifer Soufian Benyamina mit links volley ein. Wenn auch im Anschluss nicht viele Großchancen folgten, hatten die Rostocker die Partie die ganze Zeit im Griff. Der auffälligste Spieler der ersten Halbzeit, Selcuk Alibaz, war dann auch am zweiten Tor beteiligt. Seine kurz ausgeführte Ecke auf Kapitän Amaury Bischoff brachte dieser in die Mitte, Lukas Scherff zog aus gut 18 Metern ab – 2:0 (41.). Nur Sekunden später war der 21-Jährige erneut zur Stelle, nachdem sich Nico Rieble, der erst kurz vor Anpfiff für Holthaus in die Start-Elf rutschte, das Leder im Mittelkreis erobert und es flach aufs kurze Eck gebracht hatte. Nicht nur mit der klaren Führung, sondern auch einer eindeutigen Feldüberlegenheit ging es in die Kabinen.

Auch in der zweiten Hälfte dominierte Hansa das Spiel bei eisigem Nordwind im Volksstadion, ohne aber wirklich gefährlich und zielstrebig vor das Greifswalder Tor zu kommen. So präsentierten sich die Hausherren jetzt etwas besser und forderten Keeper Janis Blaswich mit einem Distanzschuss (66.) erstmals. Dies war aber der einzige offensive Vorstoß, den der FCH den Gastgebern gestattete. Sieben

Minuten vor dem Abpfiff schraubte Mike Owusu mit einem starken Solo-Lauf das Ergebnis noch auf 4:0 hoch.

Greifswald: Barz – Kruse, Berger, Henkel, Hartwig, Bütterich (72. Sendroiu), Olszar (68. Miyazaki), Rohde, Jovanovic (69. Banaskiewicz), Effland, Lösel

Rostock: Blaswich – Rankovic, Nadeau, Riedel, Rieble – Alibaz, Henning, Bischoff, Scherff (65. Owusu) – Breier (83. Berger), Benyamina (69. Väyrynen)

Schiedsrichter: Jan Scheller (HSG Uni Greifswald).

Zuschauer: 2400

Tore: 0:1 Benyamina (7.), 0:2 Scherff (41.), 0:3 Scherff (42.), 0:4 Owusu (83.)

Viertelfinale: TSV Bützow – SG Aufbau Boizenburg 4:2, 1. FC Neubrandenburg 04 – Torgelower FC Greif 0:2, Rostocker FC – FC Mecklenburg Schwerin 0:2, Greifswalder FC – FC Hansa Rostock 0:4

Halbfinale: Bützow – Schwerin, Torgelow – Rostock