Volkssport : Am Sonntag um 10 Uhr Start zum Nikolauslauf

Auf dem Vereinsgelände des ESV Lok Rostock, Damerower Weg 25a, wird am Sonntag wieder der Startschuss zum Nikolauslauf fallen.

von Lennart Stahlberg

07. Dezember 2018, 18:08 Uhr

Rostock | Wer mitmachen möchte, kann sich von 8.30 bis 9.45 Uhr zur 39. Ausgabe der Traditionsveranstaltung anmelden, Wanderlustige bereits ab 8 Uhr. Um 10 Uhr heißt es dann Füße oder Wander- und Nordic-Walking-Stöcke in die Hand nehmen: Von 3,6 über 7,1 und 12,5 bis hin zu 23 Kilometern können die Teilnehmer zwischen vier verschiedenen Distanzen wählen.

„Es ist so wie in den vergangenen Jahren. Die beiden kleinsten Strecken führen ein- beziehungsweise zweimal um den Neuen Friedhof herum. Die größeren verlaufen bis nach Groß Stove oder nach Buchholz Heide und zurück“, erklärt Kai-Uwe Richter. Der Organisator des Nikolauslaufes vom ESV Lok hofft auf 200 bis 300 Starterinnen und Starter. „Der Zulauf auf Social Media ist in diesem Jahr sehr hoch. Darum sind wir optimistisch, dass am Sonntag auch entsprechend viele Läufer mitmachen werden“, sagt Kai-Uwe Richter.

Wie immer sind Umkleiden, Toiletten und Duschen vor Ort vorhanden. Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde und dazu auch noch eine kleine Überraschung vom Nikolaus höchstpersönlich. Ebenso ist für Getränkeversorgung im Ziel sowie auf den langen Laufstrecken gesorgt.

Am 5. Januar folgt mit dem Neujahrslauf ein weiterer Traditionslauf des ESV Lok.