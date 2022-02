Leichtathletik in Rostock : Gleich zwei Silbermedaillen für Aliena Seemann vom TC FIKO

Die Deutschen U20-Meisterschaften in Sindelfingen am 19./20. Februar können für die erst 16-Jährige kommen. Sie wurde am Wochenende bei den Norddeutschen Hallen-Titelkämpfen in Berlin Zweite über 800 und 1500 Meter.

Rostock | Dafür benötigte sie 2:17,37 beziehungsweise 4:41,27 Minuten. „Vor allem die Zeit über die längere Distanz war ein richtiger Hingucker. Aliena verbesserte sich gegenüber ihrem Freiluft-Hausrekord um ganze 15,07 Sekunden. Das war ein ganz schöner Sprung, der ihr für Sindelfingen noch mehr Selbstvertrauen geben wird“, sagte Coach Jan Seemann. Bis zum ...

