Wasserspringen in Rostock : Zwei Siege beim „Euro Finans Diving“ für Sylvana Ayala-Rodriguez

In Lund gab es für sie vom Ein-Meter-Brett und Turm Gold. Vom „Dreier“ kam noch Silber dazu. Jette Müller und Espen Prenzyna probten beim Ulla-Klinger-Cup in Aachen in Vorbereitung der Junioren-WM den Ernstfall.

Rostock | Die Wasserspringer des WSC Rostock sind mit zwei Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen aus Schweden zurückgekehrt. Erfolgreichste Teilnehmerin am „Euro Finans Diving Lund 2021“ war die C-Jugendliche Sylvana Ayala-Rodriguez. Die junge Springerin aus dem Jahrgang 2009 sicherte sich im Kampf gegen die Konkurrenz aus Schweden, Norwegen, Dänemark...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.