Volleyball in Rostock : „Wir müssen es schaffen, uns auf 100 Prozent einzustellen“

Der SV Warnemünde will nach vier Partien ohne Sieg endlich wieder jubeln. Am Wochenende treffen die Ostseestädter am Sonnabend auswärts auf Schlusslicht VCO Berlin und Sonntag zu Hause auf den Vorletzten Lindow-Gransee.

Rostock | In den ersten beiden Rückrundenspielen der 2. Bundesliga Nord unterlagen die Volleyballer des SV Warnemünde (6./23 Punkte) dem FC Schüttorf 09 mit 1:3 und dem VV Humann Essen mit 2:3. An diesem Wochenende bietet sich dem Team von Trainer Jozef Janosik aber gleich zweimal die Gelegenheit, seine Durststrecke zu überwinden (davor wurde in Bocholt 2:3 und...

