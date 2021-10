Volleyball in Rostock : Herren des SV Warnemünde beim Tabellenzweiten Moerser SC zu Gast

Dass sie auch gegen die Teams von ganz oben dagegenhalten können, stellten die Ostseestädter beim engen 0:3 gegen Tabellenführer TuS Mondorf (24:26, 23:25, 23:25) unter Beweis, und das wollen sie Sonnabend wiederholen.

Rostock | Nach der ersten knappen Niederlage gegen Tabellenführer TuS Mondorf (24:26, 23:25, 23:25) und einer spielfreien Woche treten die Volleyballer des SV Warnemünde (6./9 Punkte aus vier Partien) am Sonnabend in der 2. Bundesliga Nord beim Zweitplatzierten Moerser SC (13 Punkte aus fünf Partien) an. Los geht es um 18 Uhr in der Multifunktionsarena „Enni-Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.