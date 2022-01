Volleyball in Rostock : Die „Zweite“ des SV Warnemünde startet in die Abstiegsrunde

Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr beim TSV Spandau in Berlin. Die weiteren Gegner sind mit Hin- und Rückspiel die VG Halstenbek-Pinneberg und der SV Schulzendorf.

Rostock | Nachdem die Volleyballer des SV Warnemünde II den dritten Platz in der Vorrunde 2 der 3. Liga Nord verfehlten, treffen sie nun in der Abstiegsrunde auf drei Vertreter aus der anderen Staffel. In diese neue Runde nehmen sie sieben Punkte mit (SC Potsdam 3:1, CV Mitteldeutschland zweimal 3:2). Potsdam steht bei neun und Chemie Volley (CV) bei zwei Zähle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.