Volleyball in Rostock : Die Herren des SV Warnemünde finden diesmal nicht gut ins Spiel

Der Tabellensiebente (12 Punkte) verlor in der Ospa-Arena sein Heimspiel der 2. Bundesliga Nord gegen den nunmehr Sechsten (13) knapp mit 1:3 (17:25, 20:25, 25:23, 26:28), der Kontrahent zog in der Tabelle vorbei.

Rostock | Nach den Partien gegen die das Klassement anführenden Mondorf und Moers war es die dritte Niederlage der Mannschaft in dieser Saison. Im ersten Satz hielt der SVW bis zum 17:20 noch gut mit, zwischenzeitlich stand es sogar 5:5, doch am Ende entschied Bitterfeld den Satz klar für sich. In der zweiten Runde hielt Warnemünde ebenfalls lange mit und...

