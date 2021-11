Handball in Rostock : Die große Übersicht von den Spielen der Landesliga der Frauen

In der Staffel Ost meldete sich der Rostocker HC III (3./6:6 Punkte) für das Spitzentreffen beim Tabellenführer Stavenhagener SV (12:0) wegen Personalnot kurzfristig ab.

Rostock | Am Wochenende gab es für die hiesigen Teams vier Siege in vier Spielen. SV Pädagogik Rostock – Stralsunder HV 19:18 (9:12) Die Zuschauer in der gut besetzten Sporthalle Lichtenhagen Dorf standen kopf, die Gastgeberinnen (5./4:10) kriegten sich vor Freude kaum ein: Der SV Pädagogik besiegte den favorisierten Stralsunder HV (2./10:4). „Die gesa...

